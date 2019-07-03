Несколько отраслей в Приморье не дождались федеральных средств, но Премьер-министр Дмитрий Медведев простил Приморским чиновникам неосвоение федеральных субсидий, сообщает DEITA.RU.

Так, указом Медведева Приморский край амнистирован по расходам на развитие водохозяйственного комплекса. Как прокомментировал сам премьер, штрафы Приморским властям не придется платить по уважительным причинам. В Первую очередь, в этом виновата погода, не давшая освоить выделенные деньги.

Субсидии, выделенные правительством на приморское растениеводство, также не были до конца направлены по адресу. Аграрный комплекс вообще крайне зависим от погодных условий.

Из-за капризов природы Минсельхоз не имел возможности потратить деньги в полном объеме: часть угодий затоплены, часть погорела в природных пожарах. По словам Медведева, деньги остались - и теперь их направляли в светлое будущее.

Также Приморью простят разутые ливнями дороги.

Распорядителем средств федерального бюджета в этом сегменте является Росавтодор. Однако с 2014 года край регулярно подвергался бомбардировке ливнями и затоплению большой водой.

Например, из-за этого капитально разрушенная «Лайонроком» инфраструктура отдаленных дорог Приморья до сих пор восстанавливается.

Черепашьи темпы восстановления обусловлены тем, что свежеотремонтированные участки каждый год приходится чинить вновь после очередных тайфунов, оправдываются власти.

Только в августе 2018 года дорожная инфраструктура края дважды «стонала» от напора дождей. Размыло многострадальную дорогу «Артем - Находка» в районе Смоляниново, отрезанным от мира оказалось село Духовское, снова накрыто водой проезд до Кроуновки и так далее.

Штрафы по неосвоению затронули программы, срок исполнения которых датировался 2012 - 2020 годами.

Василий Кучин