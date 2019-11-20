Медведев простит долги по кредитам

Правительство Дмитрия Медведева предложило прощать выплаты по бюджетным кредитам регионам страны, в обмен на налоги с новых предприятий, сообщает DEITA.RU по материалам «Ведомостей».Сейчас в России регионы платят по бюджетным кредитам по 10%. После 2020 года правительство Дмитрия Медведева планировало увеличить проценты до 20, то есть в 2 раза.Согласно новой инициативе подчиненных Дмитрия Медведева, предложено оставить выплаты по кредитам на все том же уровне в 5%. Кроме того, ключевой момент в предложении то, что налоги, которые потом получит бюджет федеральный от нового инвестиционного проекта, будут направляться на выплаты долгов по бюджетным кредитам. Если же власти региона инвестиционный проект «завалят», то кредит придется в федеральный бюджет возвращать досрочно.По оценке руководителя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова, новая схема от правительства Дмитрия Медведева позволит экономить на кредитах российским регионам за 5 лет более 440 миллиардов рублей. Как отмечала накануне Счетная палата, долги российских регионов оцениваются сейчас в сумму около 2 триллионов рублей.Между тем, у простых россиян проблемы другие. Им-то правительство Дмитрия Медведева долги по кредитам списывать не собирается, и денег на инвестиционные проекты у них нет. В стране средний размер потребительских кредитов за январь-сентябрь 2019 года вырос на 10% в сравнении с годом 2018. Россияне все глубже залезают в «кредитную яму».

Дмитрий Санников