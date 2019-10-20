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Медведев против ревизии итогов Второй мировой войны
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил резко против ревизии итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает DEITA.RU.
В преддверии поездки в сербский Белград Медведев заявил о необходимости дать отпор ложным «западным тезисам» о том, что освободителям Европы от натиска фашистов являются военные Соединенных Штатов Америки, а не красноармейцы СССР.
По словам председателя правительства, которые передает РИА ФАН, ни о какой ревизии не может быть и речи - можно как угодно оценивать события Второй мировой войны, но нельзя забывать о том, заплатил самую высокую цену за искоренение фашизма и проложил путь в Победе.
Медведев заявил, что результаты попыток «определенных сил» переписать историю уже проявились в новом поколении европейских школьников, которые с полной уверенностью читают доклады о героях-освободителях из Америки, ничего не зная о подвиге воинов СССР и союзников.
Российский политик рассказал о своем намерении предложить властям Сербии объединить силы для противостояния попыткам переписать итоги Второй мировой войны.
Екатерина Цой