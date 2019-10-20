telegr wh call

Новости

Медведев против ревизии итогов Второй мировой войны

20 Октябрь 2019, 05:30

Школьники стали свидетелями смерти учительницы

20 Октябрь 2019, 04:30

Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов

20 Октябрь 2019, 03:30

Дикая куница устроила переполох среди депутатов

20 Октябрь 2019, 02:30

Иностранцев признают носителями русского языка без экзамена

20 Октябрь 2019, 01:30

Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался белорусом

20 Октябрь 2019, 00:30

Forbes признал работодателей России лучшими в мире

19 Октябрь 2019, 23:30

Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД

19 Октябрь 2019, 22:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Медведев против ревизии итогов Второй мировой войны

Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил резко против ревизии итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает DEITA.RU.

В преддверии поездки в сербский Белград Медведев заявил о необходимости дать отпор ложным «западным тезисам» о том, что освободителям Европы от натиска фашистов являются военные Соединенных Штатов Америки, а не красноармейцы СССР.

По словам председателя правительства, которые передает РИА ФАН, ни о какой ревизии не может быть и речи - можно как угодно оценивать события Второй мировой войны, но нельзя забывать о том, заплатил самую высокую цену за искоренение фашизма и проложил путь в Победе.

Медведев заявил, что результаты попыток «определенных сил» переписать историю уже проявились в новом поколении европейских школьников, которые с полной уверенностью читают доклады о героях-освободителях из Америки, ничего не зная о подвиге воинов СССР и союзников.

Российский политик рассказал о своем намерении предложить властям Сербии объединить силы для противостояния попыткам переписать итоги Второй мировой войны.

Екатерина Цой 

Читайте также:

Стало известно, когда заблокируют Telegram

Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х

Будет ли война за Крым, рассказали в США

Популярное

Деньги скрывались за конфликтом удэгейцев и властей в Приморье

Потому что нельзя: жителей столицы разозлили водители автобусов

«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

Огромную зарплату получает программист 1С в ДВФУ
Загрузка...
Загрузка...