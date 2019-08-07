Лидер правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился, чтобы чиновники разработали в регионах программы по ремонту и реконструкции мостов. Особенно внимательно нужно будет отнестись к тем мостам, которые пострадали от природных явлений. Приморцам эта тема актуальна: многокилометровые пробки досаждают гражданам из-за проблем с дорогами и мостами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник премьер-министр распорядился привести в надлежащий вид мосты в регионах, а местному правительству досталась задача прописать программы с учетом состояния мостовых сооружений и определиться с источниками финансирования.

Медведев попросил с действиями не тянуть и сообщить ему, какие трудности у регионов возникают в решении этих вопросов.

Между тем, приморские мосты действительно привлекают к себе внимание и вызывают немало вопросов у автолюбителей. По словам последних, региональные власти нашли способ сохранить мосты, делая особые подкопы перед мостами, через которые может уходить вода. Но мера не стала панацеей: когда перекопали подход к мосту, засыпанной оказалась половина речки Соколовки, и теперь ей попросту некуда идти, передают местные жители.

Состояние многих мостовых сооружений в крае – плачевное. На трассе Артем – Находка начали появляться новые мосты, но автомобилисты жалуются, что новый мост – как заплатка на трассе, которая вся в ужасном состоянии.

Ремонт мостов и возведение новых в крае ведется, но, судя по всему, годами. Местные СМИ скоро не постесняются писать: десятилетиями. На местах затянувшегося строительства за несколько лет появились объезды. Некоторые из них в прошлом году во время августовских и сентябрьских тайфунов были затоплены, движение в районе Смоляниново из-за этого перекрывалось.

Пробок из-за этого – множество. На региональной трассе местным жителям пришлось простоять пять – шесть часов в 15-километровой пробке в воскресенье, 4 августа. Проблему нужно решать как можно скорее, и, по-видимому, рассчитывать в этом вопросе приморцам остается только на помощь премьер-министра страны.

Анастасия Туркова