Контроль за введением ключевых показателей эффективности (KPI) госкомпаний, по мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, стоит усилить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Это может привести даже к кадровым перестановкам в компаниях.

Руководство компаний и составы совета директоров могут быть изменены после проверок, предупреждает Орешкин. Качество управления госкомпаний нуждается в улучшении.

Изменения станут особенно заметны в компаниях, где государственная доля превышает 50%. Росимущество будет отчитываться о внедрении KPI на этих предприятиях ежеквартально.

Напомним, что KPI для топ-менеджеров государственных компаний введен по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Крупные компании, которых коснется изменение – это, например, «Роснефть», «Газпром», «Российские железные дороги», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Русгидро», Сбербанк и т.д.

Анастасия Туркова