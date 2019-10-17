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Медведев раскритиковал правительство
«Разнос» от премьера произошел прямо на заседании правительства,
сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг открыл совещание на тему социальной помощи россиянам. Однако в начале своей вступительной речи председатель правительства сделал отступление от темы.
Так, Медведеву не понравилось название одной из тем обсуждения. Премьеру не понравилось слово «проактивный», а, вернее, то, что правительство засоряет русский язык и не может использовать незаимствованные слова.
Например, это самое «проактивное», по словам Медведева, можно было бы заменить на «предварительное».
Елена Миронова