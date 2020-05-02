telegr wh call

Новости

Дождь и туман накроют Приморье

2 Май 2020, 09:15

Мишустин разрешил ввозить запчасти для машин

2 Май 2020, 08:09

Рецепт шашлыка в квартире рассказала диетолог

2 Май 2020, 07:28

Здоровье Путина охраняют на высшем уровне

2 Май 2020, 06:21

Медведев раскритиковал службу занятости

2 Май 2020, 05:15

Шойгу ищет снайперов по объявлению

2 Май 2020, 04:24

Прибыль 957%: маски выгоднее оружия и запрещенных веществ

2 Май 2020, 03:39

«Черную десятку» регионов назвал оперштаб

2 Май 2020, 02:23

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Медведев раскритиковал службу занятости

Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу служб занятости в некоторых регионах, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал главный единоросс страны в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства, после окончания пандемии «Единая Россия» должна будет уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России. «К сожалению, в это сложное время далеко не все они работают на должном уровне, в отдельных субъектах губернаторы даже не могли решить элементарные задачи с ними», - сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что по инициативе «Единой России» в каждом регионе должна быть создана специальная трудовая комиссия с участием представителей региональной власти, служб занятости, профсоюзов и деловых объединений. «Необходимо будет проанализировать реальную ситуацию, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет на бирже труда», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Читайте также:

Медведев заговорил о новом Трудовом кодексе

Дмитрий Медведев: «Мы скоро увидимся»

Цены на бензин упали на одну копейку

Дмитрий Санников

Популярное

Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом

Владивостокцы ринулись за город: движение затруднено

Поджигатели пойманы в Приморье

На приморца без маски можно пожаловаться на горячую линию
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...