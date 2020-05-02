Медведев раскритиковал службу занятости

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу служб занятости в некоторых регионах, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал главный единоросс страны в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства, после окончания пандемии «Единая Россия» должна будет уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России. «К сожалению, в это сложное время далеко не все они работают на должном уровне, в отдельных субъектах губернаторы даже не могли решить элементарные задачи с ними», - сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что по инициативе «Единой России» в каждом регионе должна быть создана специальная трудовая комиссия с участием представителей региональной власти, служб занятости, профсоюзов и деловых объединений. «Необходимо будет проанализировать реальную ситуацию, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет на бирже труда», - подчеркнул Дмитрий Медведев.