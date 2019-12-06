Медведев раскрыл новогодний секрет

Глава правительства России сказал, что встретит Новый год под выступление Путина по телевизору, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам, как будет встречать Новый год. Такой вопрос ему задали в ходе пресс-конференции.

По словам главы правительства, он отметит праздник, как и 99% россиян – дома. Семья и друзья придут к премьер-министру домой, сядут за праздничным столом. Все будут смотреть выступление президента и считать бой курантов.

Также Медведев заявил, что в таких его планах на Новый год нет вообще ничего удивительного – это обычная домашняя традиция.

Елена Миронова