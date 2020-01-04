Медведев раскрыл планы пенсионной реформы на 2020 год

Правительство Дмитрия Медведева опубликовало план законопроектной работы на 2020 год, сообщает DEITA.RU. В числе прочих законопроектов значатся и изменения в пенсионном законодательстве.

Документ, утвержденный распоряжением Дмитрия Медведева от 26 декабря 2019 года № 3205-р, содержит 6 разделов. План правительства предусматривает разработку 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

В соответствии с документом, планируется внести изменения в Градостроительный кодекс и Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» в части создания и использования Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Подвергнется изменениям Жилищный Кодекс в части систематизации обязательных требований в сфере управления многоквартирными домами и совершенствования жилищного контроля. Ждет россиян дифференциация тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Поддержит Дмитрий Медведев морской туризм установлением нулевой ставки НДС применительно к операциям по реализации услуг по морским круизным пассажирским перевозкам, а также по реализации товаров (работ, услуг) на борту круизного судна.

Ждут россиян в 2020 году поправки в ПДД. Документом анонсируются изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в части систематизации обязательных требований в сфере безопасности дорожного движения. Разработаны они будут должны к маю 2020 года, и внесены законопроектом в Государственную Думу к июлю 2020 года.

Не позднее марта будет пересмотрен прожиточный минимум в стране. Минимальный размер оплаты труда, как это и бывает каждый год, также введут новый.

Анонсирована и новая пенсионная реформа. Планируется внести некие изменения в статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в части обеспечения эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных функций, оптимизации работы территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и судов. Пересмотрит правительство Дмитрия Медведева и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год.

Особое место занимают вопросы пенсионного обеспечения силовиков. Планируется внести изменения в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в части уточнения вопросов пенсионного обеспечения отдельных категорий военнослужащих.

Дмитрий Санников