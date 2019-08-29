Премьер назвал ключевое направление трат из государственной казны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава кабинета министров России назвал социальную сферу главным ориентиром при планировании и освоении государственного бюджета.

По словам Дмитрия Медведева, такие базовые направления, как повышение качества здравоохранения, финансовая поддержка малоимущих семей и стимулирование рождаемости являются главными приоритетами правительства.

По этой причине, как отметил премьер, именно по этим категориям бюджетных расходов проходят самые большие средства. Кроме этого, он подчеркнул, что практически по всем, связанным с ними направлениям, в России созданы национальные проекты.

Также Медведев объявил о том, что в рамках устранения проблем со здоровьем россиян уже в ближайшие годы граждан ожидает масштабная диспансеризация, целью которой станет выявление опасных заболеваний на ранних стадиях их возникновения и развития.

Дмитрий Шевченко