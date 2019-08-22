Глава правительства хочет знать, какие последствия могут ожидать страну в случае уменьшения рабочей недели, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Распоряжение премьер-министра России досталось министерству труда. Теперь в срок до 30 сентября ведомство должно предоставить главе кабмина своё видение того, какие плюса и минусы может принести сокращение количества рабочих дней в неделе.

Отмечается, что чиновники должны изучить влияние возможного принятия инициативы Медведева с точки зрения экономики, производительности труда, а также социальной сферы.

Уже известно, что представителям профильного министерства помогут профсоюзы. Они также подключаться к оценке ввода "четырёхдневки".

Ранее Дмитрий Медведев уже говорил о том, что сокращение рабочей недели даст россиян возможность посвящать больше времени семье, хобби и досугу.

Дмитрий Шевченко