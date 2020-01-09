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6 Декабрь 2019, 18:15

Медведев распродает то, что осталось

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и её основные направления на 2020-2022 годы, сообщает DEITA.RU.

Как информирует официальный сайт Кабмина, планом Медведева предусмотрена приватизация в 2020-2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

По оценке правительственных экспертов, поступления в федеральный бюджет от приватизации в 2020-2022 годах составят 3,6 миллиарда рублей ежегодно.

Дмитрий Санников

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