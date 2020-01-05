Медведев расширит Свободный порт Владивосток

Правительство Дмитрия Медведева раскрыло намерения о расширении границ Свободного порта Владивосток, сообщает DEITA.RU.

В правительственном плане законопроектной работы на 2020 год, опубликованном на официальном сайте Кабмина, значится внесение изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток» (в части расширения границ свободного порта Владивосток). Какие конкретно территории могут войти в специальный режим, в документе не уточняется. Однако, ранее Минвостокразвития отмечало, что в Свободный порт Владивосток может войти Благовещенск.

Представить проект в правительство Минвостокразвития должно в феврале 2020 года. А к сентябрю одобренный законопроект правительство Дмитрия Медведева направит в Государственную Думу. Время представления выбрано не случайно – традиционно в начале сентября во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум, и это самое время презентовать новый проект.

Также к сентябрю 2020 года правительство Дмитрия Медведева внесет в Госдуму законопроекты о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования управления территориями опережающего социально-экономического развития, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток, а также повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего Востока).

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая столицу региона.

В 2016 году, по поручению Президента России Владимира Путина, режим порто-франко был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). В июле 2018 года режим Свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

Дмитрий Санников