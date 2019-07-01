Премьер-министр, руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что единороссы должны помогать людям не завтра, а сегодня, сообщает DEITA.RU.

В программной статье, опубликованной в газете «Известия», Дмитрий Медведев ставит единороссам задачи на будущее. Появление материала не случайно – через несколько дней статусные и влиятельные единороссы соберутся на партийную конференцию, где и решат, что делать дальше.

Как считает Дмитрий Медведев, время «Единой России» еще не прошло. Более того, главный единоросс считает партию проводником национальных целей развития: читай – нацпроектов Путина. «В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат», - пишет Медведев, с удивлением констатируя многочисленные провалы единороссов на региональных выборах 2018 года.

По его удивительному мнению, причина провала в недостаточном пиаре единороссов. «Главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали», - заключает Медведев, обходя проталкиваемую единороссами пенсионную реформу.

«Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра», - чеканит слова Медведев.

Дмитрий Санников