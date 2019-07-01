Премьер министр Дмитрий Медведев рассказал, как победить хамов, представляющих «Единую Россию» во властных структурах, сообщает DEITA.RU.

Этот момент Медведев затронул в своей статье о переменах в партии власти в ближайшее время, которую опубликовали в «Известиях».

По словам премьера, партия «мало и скучно говорит о том, что делала и что будет делать дальше». В своей статье он рассказал, что новый главный ориентир партии - это защита прав граждан.

Однако чванство и хамство от некоторых членов ЕР тормозит процесс и рушит доверие населения к власти.

Пиарятся за счет скандалов не те, кто реально делает работу, а те, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам». Так говорит Медведев о нерадивых членах.

В качестве меры по борьбе с такими людьми премьер предлагает усилить общественный контроль. Он призвал проводить журналистские расследования и выводить храмов на чистую воду.

Медведев также уточнил, что расследования должны быть реальными, а не строиться по принципу фэйковых новостей. Чиновников на местах премьер призвал следить за своей репутацией.

Представители «Единой России» не раз проявляли бестактность и хамство, многие факты попали на видео. Только за весну случилось как минимум три скандала. Самый свежий случай произошел в Новосибирске. Юрий Шпаков на дороге устроил перепалку с инспектором ДПС.

Местный политик на повышенных тонах говорит полицейскому, что машина ДПС мешает проезду, и требует ее убрать. На что инспектор отвечает, что сделает это только после оформления протокола.

Член политсовета «Единой России» и помощник депутата Владимира Бурматова Алексей Шолохов весной потерял пост из-за искусственного фаллоса. Шолохов играл роль в спектакле под названием «Пьеса №3». Во время спектакля он вышел на сцену с искусственным фаллосом между ног. В партии такой ход не оценили и выгнали молодого политика из рядов.

Этой весной депутат в Чечне от фракции «Единая Россия» Магомед Ханбиев признался во время трансляции в Instagram, что не любит русских.

Экс-министр обороны Ичкерии заявил, что никогда не разговаривает с русскими людьми. И отметил, что «падишах своего народа — чеченец».

Позже политик опроверг информацию, сославшись на «неправильный перевод» и обвинив в провокации Алексея Навального, который данную видеозапись активно тиражировал в соцсетях.

Василий Кучин