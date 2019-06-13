Премьер поделился своим видением того, как в будущем будет устроена работа и досуг россиян, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев побывал на 100-летии Международной организации труда, где в беседе с её директором Гаем Райдером озвучил ряд тезисов об изменениях, которые, по его мнению, грядут в области распределения рабочего времени и отдыха.

Так, по словам главы российского правительства, в будущем человек сможет осваивать за жизнь несколько профессий. Само их число будет постоянно меняться: какие-то будут становиться невостребованными, а какие-то наоборот появляться.

Кроме этого, премьер заявил и о возрастании спроса на удалённую работу, когда сотруднику не нужно постоянно ходить в офис, а искать заказчиком можно по всему миру.

Однако самую дальновидную мысль Медведев высказал относительно появления на российских дорогах беспилотников ввиду того, что их использование станет гораздо безопаснее и дешевле, чем работа в качестве водителя человека.

Вместе с тем, премьер умолчал как скоро станет возможно запустить по российским дорогам машины с искусственным интеллектом, учитывая то, что с их удручающим состоянием не в силах справиться даже опытные водители.

Ранее Медведев выступил с другими не менее интересным заявлением, которое касалось зарплат.

Дмитрий Шевченко