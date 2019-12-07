Медведев рассказал о новых тарифах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сделал заявление о тарифах на транзит российского газа, сообщает DEITA.RU.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» телеканала «Россия», цена российского газа для Украины может быть ниже. Но, при этом, навязывать России повышение тарифа на транзит в пять раз нельзя, надо договариваться.

Он назвал причины, по которым нельзя отказаться от поставок газа по этому направлению. «Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», - сказал Медведев.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.

Дмитрий Санников