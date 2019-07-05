Медведев рассказал о пользе электронных трудовых книжек
Стало известно, как новый вид трудовых книжек поможет экономике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Дмитрий Медведев заявил, что электронные трудовые книжки позволят сэкономить сотни миллионов рублей. Премьер-министр отметил их очевидные преимущества, в их числе снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.
Также Медведев упомянул и то, что в случае потери бумажной книжки, если она существует только в этом состоянии, её дольше и сложнее восстановить, чем её электронную версию.
Глава правительства напомнил, что новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020-го сами работодатели будут готовиться к таким изменениям. Медведев сделал акцент на том, что для желающих сохранить этот документ в традиционном бумажном виде такая возможность останется.
Дмитрий Шевченко