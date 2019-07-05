Стало известно, как новый вид трудовых книжек поможет экономике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Медведев заявил, что электронные трудовые книжки позволят сэкономить сотни миллионов рублей. Премьер-министр отметил их очевидные преимущества, в их числе снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.

Также Медведев упомянул и то, что в случае потери бумажной книжки, если она существует только в этом состоянии, её дольше и сложнее восстановить, чем её электронную версию.

Глава правительства напомнил, что новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020-го сами работодатели будут готовиться к таким изменениям. Медведев сделал акцент на том, что для желающих сохранить этот документ в традиционном бумажном виде такая возможность останется.

Дмитрий Шевченко