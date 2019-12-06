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Медведев рассказал о своих тяжелых ожиданиях

медвед

Решение повысить пенсионный возраст далось премьер-министру Дмитрию Медведеву очень нелегко, об этом он лично заявил на встрече с журналистами, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что самые сложные вопросы те, которые могут создать проблемы не только для людей, но и для страны в целом. Принятие пенсионной реформы было именно таким решением.

Глава правительства даже отметил, что отдать распоряжение об ответных действиях во время конфликта с Грузией в августе 2008 года было и то значительно проще.

Пенсионную же реформу оказалось не просто принять не только Медведеву, но и Владимиру Путину. Это в беседе с журналистами Дмитрий Анатольевич подчеркнул отдельно. «Oчень слoжнoе, нервнoе в чем-то, с oжиданиями тяжелыми», — пояснил он.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Это комплексный шаг в неизвестное будущее страны. Идея правительства заключается в том, что в течение почти десятка лет будет проходить поэтапное повышение пенсионного возраста и в 2028-м женщины станут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Екатерина Брязгунова

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