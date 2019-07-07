Премьер-министр России Дмитрий Медведев в канун праздника моряков отметил важность водного транспорта для укрепления межрегиональных связей и роста экономики, сообщает DEITA.RU.

Как сказано в правительственной телеграмме, именно водный транспорт помогает преодолевать огромные расстояния между городами России, прокладывает путь к отдалённым территориям Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, обеспечивая их связь с Большой землей.

Премьер-министр подчеркнул важную роль моряков в развитии внутреннего судоходства и Северного морского пути.

Неожиданно коснулся Дмитрий Медведев и одной из своих любимых тем – цифровой экономики. Как считает председатель правительства России, необходимо развитие единого цифрового транспортного пространства, которое позволит расширить экспортные и транзитные возможности, а также обеспечить безопасность миллионов людей.

Дмитрий Санников