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Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении грантов регионам, чьи главы и администрации достигли наилучших показателей, сообщает DEITA.RU.

Документ уже официально опубликован на сайте Кабмина. В соответствии с ним, выбраны лучшие 50 регионов страны, которые поощрят грантами из федерального бюджета на общую сумму 45 миллиардов рублей. Полученные деньги можно потратить на решение задач по развитию региональной экономики и социальной сферы

Оценку работы глав и администраций регионов проводили комплексно. По мнению правительства Дмитрия Медведева, она зависит прежде всего от тех показателей, которых достигла та или иная территория.

Учитывались уровень доверия жителей региона к Президенту страны, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, уровень бедности, размер зарплат в регионе, объем инвестиций в экономике субъекта, продолжительность жизни, естественный прирост населения и уровень образования жителей.

45 миллиардов рублей распределили между 50 регионами неравномерно. Например, из дальневосточных краев и областей Забайкальскому краю достался отличный «кусок пирога» размером в почти миллиард: 983 787,7 млн. рублей, Сахалинской области 281 909,7 млн. рублей, Чукотскому автономному округу 265 497,2 млн. рублей, Магаданской области 311 838,5 млн.рублей, Амурской области 597 288,2 млн. рублей.

Хабаровский и Приморский края в число лучших 50 регионов страны не вошли и поощрительных грантов из федерального бюджета не получат.

Дмитрий Санников

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