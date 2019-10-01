Медведев разрешил простым детям учиться в школах дипломатов

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Если Госдума примет поправки, то все желающие смогут попасть
в элитнейшие российские школы, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 30 сентября, на сайте правительства РФ был опубликован список принятых на последнем заседании решений. Одно из них – внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Цель поправок – разрешить внести изменения в правила школ МИД России в различных странах мира. Предлагается разрешать обучение там не только детей дипломатов, но и работиков заграничных учреждений, военных и представителей торговых представительств РФ.
Получать бесплатное образование на русском языке смогут даже иностранцы. Для этого им потребуется решение главы данного учреждения МИД РФ.
Елена Миронова