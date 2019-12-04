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Медведев разрешил торговать драгоценностями в интернете
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Медведев разрешил торговать драгоценностями в интернете
Кабмин подписал распоряжение о законности продаж ювелирных изделий в сети, сообщает DEITA.RU.
Согласно тексту документа, опубликованном на сайте Правительства, в законе о дистанционных продажах появился новый пункт, который допускает продажу различных ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней в интернете.
Пока что такие товары нельзя официально продавать через интернет – поэтому, например, у ювелирных магазинов нет онлайн-версии. Однако, ранее россияне находили выход их положения, торгуя драгоценностями в сообществах и пабликах социальных сетей.
Напомним, что громким событием стала официальное продление моратория на кнопку ГЛОНАСС на Дальнем Востоке, которое 3 декабря утвердил руководитель Кабмина. Согласно условию, дальневосточники получат особую схему ввоза подержанных иностранных авто на территорию страны.
Александра Маслова