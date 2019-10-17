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Медведев решает судьбу Приморья

Медведев

Глава кабина провел совещание по дорогам, сообщает DEITA.RU.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по строительству, ремонту и безопасности дорог в России. Эта работа проходит в рамках реализации нацпроекта.

Одна из проблем – отставание в реализации нацпроекта. В числе отстающих – Приморский край. А также еще ряд дальневосточных регионов: Чукотка, Камчатка, Магадан. Также отстают Крым и Ненецкий АО.

Как отметил премьер-министр, все перечисленные регионы освоили только 30% выделенных им денег из федерального бюджета. Медведев отметил, что, разумеется, одна из причин – погодные условия, но даже с этим условием 30% - это очень мало.

Премьер попросил разобраться, почему сложилась такая ситуация, чтобы понять, что дальше с этим делать. Важно не допустить такого же положения в следующем году.

Отметим, не так давно в Приморье прилетал полпред президента Юрий Трунев. Он лично проехал по Владивостоку и проинспектировал ход реализации дорожного нацпроекта, на который были выделены огромные деньги из федерального бюджета. Трутнев был разочарован тем, что на эти деньги мэр решил поменять бордюры и провести ямочный ремонт. Предполагалось, что во Владивостоке расширят дороги и сделают новые развязки.

Елена Миронова

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