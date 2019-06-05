В среду, 5 июня, на совещании при председательстве Дмитрия Медведева одобрили концепцию нового КоАП, сообщает DEITA.RU. Об этом сообщается на сайте правительства.



Напомним, что ранее об изменении концепции Кодекса об административных правонарушениях заявил Дмитрий Медведев в начале марта 2019 года. Он отмечал, что за 17 лет в жизни страны произошли существенные изменения.

Законопроект предполагает внесение изменений в КоАП в части наказания за необразование юрлица. Предлагается исключить из списка попадающих под наказание граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Нынешний Кодекс об административных правонарушениях был принят в России в 2002 году. Как отмечали многие эксперты, в настоящее время документ планируют заменить из-за огромного количества поправок.

Иван Юрьев