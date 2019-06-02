В срок до конца 2019 года будет подготовлено генеральное соглашение о строительстве атомной электростанции в Узбекистане, сообщает DEITA.RU.

Об этом председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил в эфире программы «Вести в субботу».

По словам Дмитрия Медведева, после подготовки генерального соглашения о строительстве АЭС, будут подсчитаны экономические параметры и определены сроки строительства. Как рассказал российский премьер-министр, место для строительства новой атомной электростанции уже определено сторонами, хотя и не назвал его.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев передал привет от Президента России Владимира Путина Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Как оказалось, отголоски совместного советского прошлого в этой среднеазиатской стране еще живы: президент Бердымухамедов лично привез Медведева на легенде отечественного автопрома ГАЗ-21 «Волга» изумрудно-зеленого цвета.

Дмитрий Санников