Правительство продлило срок действия важного постановления, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Российское правительство продлило срок действия правил уничтожения продуктов питания и сырья. Речь в документе идет о санкционных товарах, незаконно ввезенных в Россию.

Сообщается, что в России сжигать и давить бульдозерами пригодные к употреблению продукты будут и дальше. Как минимум, до 31 декабря 2020 года.

Ввозить в страну нельзя продукты из следующих стран: США, Канада, Украина, Норвегия и ряд других стран Европы.

Елена Миронова