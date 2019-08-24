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Правительство продлило срок действия важного постановления,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Российское правительство продлило срок действия правил уничтожения продуктов питания и сырья. Речь в документе идет о санкционных товарах, незаконно ввезенных в Россию.
Сообщается, что в России сжигать и давить бульдозерами пригодные к употреблению продукты будут и дальше. Как минимум, до 31 декабря 2020 года.
Ввозить в страну нельзя продукты из следующих стран: США, Канада, Украина, Норвегия и ряд других стран Европы.
Елена Миронова
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