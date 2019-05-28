Премьер-министр закрепил отмену внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.RU.

Глава правительства отметил, что его решение сделало доступной связь между близкими во время командировок и отпусков. Медведев назвал эту возможность естественной и необходимой вещью.

Новость о подписании соответствующего постановления, премьер озвучил на традиционной встрече с заместителями.

Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он также указал, что законодательством закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — отметил он. «В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь», — подчеркнул премьер.