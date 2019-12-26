Медведев сделал подарок автомобилистам

С 1 января 2020 года россияне смогут регистрировать купленное авто прямо в салоне – без заезда в Госавтоинспекцию, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», такое постановление сделал глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Отмечается, что ГИБДД работает над реестром дилеров, которые получат право самостоятельно заниматься регистрацией купленного транспорта. Специальный работник салона будет через гоуслуги подавать результаты осмотра в инспекцию. Далее ведомство примет решение, допускать для авто к езде на российских дорогах.

Помимо этого, в тексте документа обозначено, что госномер транспорта присваивается по коду региона места регистрации владельца машины.

Согласно задумке авторов проекта, эта инициатива должна минимизировать число машин с криминальным прошлым на российских дорогах.

Александра Маслова