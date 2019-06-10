Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил переосмыслить нормы строительства российских школ с целью экономии бюджета, сообщает DEITA.RU.

Правительство и лично Дмитрий Анатольевич считают затраты на новые школы завышенными, а требования к их безопасности - избыточными. Затраты на стройку хотят сократить, но при этом избежать потери качества и безопасности. Для этого переделают СанПины. Ответственными за перестройку без ущерба назначены Минстрой и Роспотребнадзор. Курировать работу будет губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вообще СанПин является важнейшим документом для школ. Согласно новым правилам 2019 года, школы обязательно должны находиться в жилых районах, в здании обязательны к наличию отопление и вентиляция, в классах должны быть термометры. Кроме того, в одном кабинете не должно заниматься более 25 ребят, при этом также учитывается вместимость помещения.

Недельная загруженность в школе должна составлять 21-37 часов в зависимости от возраста ребят. Самые сложные предметы для школьников рекомендовано ставить в середину недели. Также рядом со школой обязательно наличие автостоянки. Еще несколько пунктов касаются столовой - отдельное помещение для работы с овощами, кладовка и моечный сектор. На каких из этих пунктов сэкономят, станет известно 1 июля.

Поскольку основные сокращения будут связаны именно со строительством, вероятна замена дорогих импортных отделочных материалов отечественными аналогами. Это общая тенденция российского образования - так, недавно школьный интернет поручили соорудить полностью из российских сетей.

Примечательно, что согласно многомиллиардному национальному проекту «Образование» Россия до 2024 года должна стать одной из 10 ведущих стран мира в этом сегменте. Как это вяжется с сокращением затрат, доподлинно неизвестно.

Василий Кучин