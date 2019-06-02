Россия не вводит визовый режим с Узбекистаном, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В эфире программы «Вести в субботу» глава кабмина сказал, что Россия и Узбекистан являются партнерами и друзьями, поэтому ни о каком визовом режиме между двумя странами речи идти не может.

Также он отметил, что для наведения порядка в сфере миграции существует много различных инструментов, например, проектные документы об оргнаборе. Кроме того, Москва и Ташкент в последнее время получили мощный старт. С каждым годом появляется все больше новых инструментов.

Ранее прошла информация о том, что премьер-министр решил заняться своим любимым делом — он вернулся к вопросам цифровизации, информатизации и технологизации государственных процессов.

Екатерина Брязгунова