Дмитрий Медведев считает переход на четыре дня работы в неделю возможным в будущем, сообщает DEITA.RU. Однако в настоящее время это невозможно, если учитывать факт сохранения зарплаты на том же уровне. Об этом он заявил во время встречи с Российским союзом промышленников.

По словам премьера, необходимо думать об изменениях в трудовом законодательстве, где необходимо будет прописать новые форматы работы, в том числе удаленный и гибкий график. К этому возможно прийти постепенно учитывая вопросы компаний и работников.

Он также отметил, что уменьшение количества рабочих дней должно сопровождаться увеличением производительности труда и сохранением зарплаты на том же уровне. При этом он отметил, что недавно россияне работали шесть дней.

По его мнению, вопросы о уменьшении рабочих дней возникают в связи с развитием общества и уже в стране назрело время дискуссии на эту тему.

Напомним, что впервые данное предложение он озвучил в начале июня, тогда его поддержали в СовФеде, а россияне задали единственным вопросом: «Зачем было повышать пенсионный возраст, когда сегодня зашла речь о чертыхдневке?». Эксперты также не поддерживают идею.

Иван Юрьев