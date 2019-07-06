Документ за его подписью уже опубликован на сайте правовой информации, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в стране всероссийской диспансеризации. Ближайшие медицинские осмотры для жителей страны пройдут в текущем и следующем году. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

По задумке правительства, в России необходимо повысить популярность медосмотров. Отвечать за это будут федеральный и региональные фонды ОМС, а также страховые организации Росздравнадзор.

Напомним, с 2019 года все россияне старше 40 лет должны проходить медосмотры каждый год.

Елена Миронова