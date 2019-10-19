Медведев сказал, кто наведет порядок в мире

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что международный клуб G8 давно исчерпал свой потенциал и России нет смысла возвращаться к этому формату мировых переговоров. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое мнение Медведев высказал в интервью изданию «Вечерние новости», отвечая на вопрос о том, кто способен навести в мире порядок. По мнению председателя правительства, возвращение в мир справедливости под силу только ООН.

Медведев напомнил журналистам свои слова десятилетней давности о том, что мир давно перестал быть однополярным – решать большие международные вопросы в рамках «Большой восьмерки», как того сейчас хотят страны-участники G7, уже невозможно.

«Нас выгнали из G8 заявив, что мы им не подходим, сейчас манят обратно. Но Россия не планирует возвращаться не потому, что с нами когда-то так поступили, а в связи с тем, что вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, нельзя делить на восемь стран», - заявил Медведев.

Российский политик также заявил, что мимо ООН центральную часть в международных переговорах должны занять и не менее важные организации, вроде ШОС и БРИКС.

Екатерина Цой