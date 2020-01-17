Медведев сказал последнее слово

В своем напутствии Мишустину он рассказал, в чем сложность этой должности, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 17 января, бывший и новый премьеры России встретили в здании Правительства. Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин около час общались один на один.

Как пишет РИА Новости, после этого Медведев и Мишустин вышли к прессе, также они оба провели всстречу с кабмином в полном составе.

По словам Медведева, каждый министр ответственно работал и выполнял все свои задачи. Новому премьеру и его будущим подчиненным он пожелал успехов. Также Медведев добавил, что это сложная работа, которую постоянно критикуют.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил, что он и весь кабмин уходит в отставку досрочно. Уже 16 января Госдум утвердила кандидата от президента на этот пост – экс-главу ФНС Михаила Мишустина.

Елена Миронова