Медведев снова залез в карманы россиян

В Государственную Думу внесен законопроект, продляющий «заморозку» накопительной части пенсии россиян до 2022 года, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, размещенного в базе законопроектов Государственной Думы, устанавливается обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Как отмечает канал «Адские бабки», мало кто заметил, что правительство снова залезло в их карман за деньгами. Как известно, накопительная пенсия - это такая «кубышка» на старость, в нее с каждой вашей белой зарплаты работодатель выплачивал по 6%. И это ваши личные деньги, добавка к государственной пенсии. Их даже можно передавать по наследству. После "заморозки" вы также продолжили перечислять эти деньги, но шли они не ваш личный счет, а на счета ПФР, на его текущие нужды, как обычный налог.

По подсчетам «Адских бабок», если взять среднюю заплату по России то у каждого россиянина в среднем вытащили 152 тысячи рублей. А с учетом дохода от УК ВЭБ (если вы не перевели эту часть в негосударственный фонд), получается что у каждого россиянина за шесть лет заморозки вынули 201 тысячу рублей. И ради чего? Вообще-то после повышения налогов российский бюджет исполняется с громадным профицитом: только за полгода в нем скопилось 1,7 трлн рублей. В следующем году - профицит составит еще 900 млрд рублей.

Дмитрий Санников