telegr wh call

Новости

Самый полезный хлеб назвала диетолог

7 Октябрь 2019, 14:15

Всероссийский турнир по боксу прошел во Владивостоке

7 Октябрь 2019, 14:11

«Золотая» вода вынудила жителей Владивостока обратиться к Трутневу

7 Октябрь 2019, 14:00

Приморская элита отказалась от мотоциклов

7 Октябрь 2019, 13:45

Глава Сбербанка сделал заявление об утечке данных

7 Октябрь 2019, 13:30

Фруктовый бренди начнут производить в России

7 Октябрь 2019, 13:15

Пенсионную систему готовы изменить в Госдуме

7 Октябрь 2019, 13:00

Стало известно, почему оцепили федеральные трассы

7 Октябрь 2019, 12:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Медведев снова залез в карманы россиян

медведев

В Государственную Думу внесен законопроект, продляющий «заморозку» накопительной части пенсии россиян до 2022 года, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, размещенного в базе законопроектов Государственной Думы, устанавливается обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Как отмечает канал «Адские бабки», мало кто заметил, что правительство снова залезло в их карман за деньгами. Как известно, накопительная пенсия - это такая «кубышка» на старость, в нее с каждой вашей белой зарплаты работодатель выплачивал по 6%. И это ваши личные деньги, добавка к государственной пенсии. Их даже можно передавать по наследству. После "заморозки" вы также продолжили перечислять эти деньги, но шли они не ваш личный счет, а на счета ПФР, на его текущие нужды, как обычный налог.

По подсчетам «Адских бабок», если взять среднюю заплату по России то у каждого россиянина в среднем вытащили 152 тысячи рублей. А с учетом дохода от УК ВЭБ (если вы не перевели эту часть в негосударственный фонд), получается что у каждого россиянина за шесть лет заморозки вынули 201 тысячу рублей. И ради чего? Вообще-то после повышения налогов российский бюджет исполняется с громадным профицитом: только за полгода в нем скопилось 1,7 трлн рублей. В следующем году - профицит составит еще 900 млрд рублей.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Накопительную пенсию заморозят до 2022 года

Медведев посоветовал бедным искать доходы внутри себя

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Популярное

Силовики оцепили федеральную трассу в Приморье

Медведев снова залез в карманы россиян

Штормовое предупреждение обновили в регионе

Новый Майдан собрался в Киеве
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...