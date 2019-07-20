Правительство России одобрило создание единого ресурса с данными о населении, сообщает DEITA.RU.

Документ этот был разработан Минфином России. Сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.

Как отмечает официальный сайт правительства России, сейчас в стране нет единого централизованного информационного ресурса, содержащего базовые сведения о населении и предоставляющего возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.

Проект федерального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации» будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Сейчас в России обсуждаются сразу три законопроекта, регулирующих использование персональных данных граждан. Согласно одной из точек зрения, необходимо передать гражданину право принятия решения об использовании его данных. Если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 до 60 тысяч рублей в год за человека.

Документ, разработанный правительством России, таких положений не содержит.

Дмитрий Санников