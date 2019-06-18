Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует посетить Дальний Восток в ближайшие пару месяцев, сообщает DEITA.RU. Об этом он лично заявил в понедельник, 17 июня, на совещании с вице-премьерами.

Во время поездки премьер-министр собирается провести заседание Правительственной комиссии по развитию Дальневосточного федерального округа, который в 2018 году пополнился двумя регионами: Забайкальским краем и Республикой Бурятия.

Планируется, что с целью развития экономики в Бурятии откроется филиал Московского авиационного института. Кроме того, уже в скором времени в республике появится ТОР, который расположится на территории сразу двух районов. Здесь разместить свои предприятия смогут и крупные инвесторы и не очень. Минимальный стартовый капитал — 500 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что в конце апреля текущего года в дальневосточной столице прошла встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Путин оказался очень доволен встречей и отметил, что Ким Чен Ын — открытый человек и свободно поддержал все поднятые темы.

Екатерина Брязгунова