Медведев сохранил отпуск в 70 дней

Отпуск в 70 дней сохранится для пилотов российской гражданской авиации, сообщает DEITA.RU по материалам Шереметьевского профсоюза летного состава.

Последствия «Регуляторной гильотины», объявленной правительством Дмитрия Медведева, оказались серьезными для россиян в целом и для пилотов в частности. В сентябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту РФ в срок до 15 ноября 2019 года подготовить проект постановления правительства о прекращении действия нескольких тысяч правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года.

Как уже сообщало DEITA.RU, когда документы, которые определяли развитие государства, отменяются тысячами, очень легко пропустить весьма важные вещи. Кроме ГОСТов, по которым производилась качественная продукция, должен был быть отменен и приказ МГА СССР № 50. Именно им при налете более 500 часов дополнительный отпуск за особый характер должен составлять 42 дня дополнительных, при гарантированных 28 днях по ТК РФ, то есть суммарно 70 дней.

Незамедлительно последовала реакция профсоюза пилотов. Мотивированное мнение было направлено в Минтранс, а также составлено обращение в адрес Президента России Владимира Путина. По сообщению профсоюза, сейчас з перечня законов, подлежащих «регуляторной гильотине», исключен приказ о дополнительных отпусках работников гражданской авиации.

Как подчеркнул накануне Дмитрий Медведев, ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен. Как считает главный единоросс, все останется, как и было, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался. По словам Дмитрия Медведева, такие документы отменят, только если будет принят дублирующий документ. «Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем», - подчеркнул Медведев.

Дмитрий Санников