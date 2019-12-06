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Медведев сохранит советские льготы
Глава правительства Дмитрий Медведев пообещал сохранить советские льготы, сообщает DEITA.RU.
Решение о сохранении введенных в годы Советского Союза льгот было сформировано в рамках специальной программы по ускорению экономического роста России.
По словам Медведева, все советские льготы, направленные на приобретение каких-либо преимуществ, будут сохранены до тех пор, пока они не будет переработаны в современные акты.
Премьер-министр отметил, что советские акты о льготах и преимуществах не попадут под так называемую «регуляторную гильотину», которая предназначена уничтожить неактуальные нормативно-правовые акты СССР.
Кроме того, Дмитрий Анатольевич обратил внимание на то, что будут убираться другие административные барьеры, мешающие экономическому росту в стране.
Екатерина Брязгунова