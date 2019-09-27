telegr wh call

Новости

Приморские педиатры получили новый транспорт

27 Сентябрь 2019, 17:54

Малейшая утечка оставить всех жильцов дома без газа

27 Сентябрь 2019, 17:45

Власти проинспектировали ход капремонта во Владивостоке

27 Сентябрь 2019, 17:36

Медведев составит меню для россиян

27 Сентябрь 2019, 17:30

Восемь лет требуют для бывшего ректора ДВФУ по делу о растрате

27 Сентябрь 2019, 17:15

«Почта России» сократит свои отделения

27 Сентябрь 2019, 17:00

Среди бела дня режут: возбуждено дело о бойне у здания администрации

27 Сентябрь 2019, 16:45

Таких россиян освободят от «административки»

27 Сентябрь 2019, 16:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Медведев составит меню для россиян

27 Сентябрь 2019, 17:30

Медведев

Премьер поручил продумать переход на новую потребительскую корзину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Министры, а также профильные ведомства и управления должны будут предложить свои варианты нового здорового и полезного питания россиян, которое будет возможным благодаря изменениям в потребительской корзине.

Глава правительства отметил, что постепенный переход на новый рацион и новое меню россиян должен начаться уже с 2021 года. При этом, специалисты должны продумать списки продуктов для разных слоёв населения России и учесть различные категории граждан.

Как уже ранее отмечали представители камбина, корзина будет пересмотрена в сторону увеличения.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Медведев даст миллиарды Дальнему Востоку

Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования

Озвучены «космические» пенсии российских чиновников

Популярное

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах
‡агрузка...
Загрузка...