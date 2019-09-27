Медведев составит меню для россиян

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Премьер поручил продумать переход на новую потребительскую корзину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Министры, а также профильные ведомства и управления должны будут предложить свои варианты нового здорового и полезного питания россиян, которое будет возможным благодаря изменениям в потребительской корзине.
Глава правительства отметил, что постепенный переход на новый рацион и новое меню россиян должен начаться уже с 2021 года. При этом, специалисты должны продумать списки продуктов для разных слоёв населения России и учесть различные категории граждан.
Как уже ранее отмечали представители камбина, корзина будет пересмотрена в сторону увеличения.
Дмитрий Шевченко