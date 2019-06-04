Прошел год, и вот, наконец, согласована методика проведения соцопросов о структуре и возможном объеме коррупции в регионах РФ, сообщает DEITA.RU.

Коррупцию выделили «бытовую» и «деловую», сразу исключив политическую, религиозную и общественную деятельность. Также решили не трогать военных, работников соцсферы и госуправления. Предполагается, что такая схема позволит более точно судить об уровнях «бытовой» коррупции.

Документ прописывает, какими должны быть формы опросных листов, требования к респондентам и интервьюерам, даже квоты для разных групп интервьюируемых.

Методика рассчитана на проведение тестов-опросов в третьем-четвертом кварталах текущего года, чтобы сформировать «карту коррупции в РФ». С нее будет сделана официальная оценка ситуации с коррупционными правонарушениями в стране.

Анастасия Туркова