В правительстве приняли стратегию экологической безопасности России до 2025 года. Как власть планирует спасать экологию страны - в материале DEITA.RU.



Согласно новой доктрине, первые меры, которые примут уже в этом году, касаются поощрения использующих вторсырье компаний. Как их будут стимулировать - станет ясно уже в четвертом квартале 2019 года. Отвечают за предложения в Минпромторге и Минэкономразвия во главе с Максимом Орешкиным.

В свою очередь, «грязные» предприятия планируют наказывать еще суровее. Ужесточение требований экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления I - II классов опасности будет планово расти до 2025 года.

Экологическая доктрина затронет и коммуналку. В частности, от Минприроды России, Минэкономразвития, Минпромторга и ФАС с 2020 года будут требовать ежегодного отчета по работе с региональными операторами по вывозу и утилизации ТБО.

Для Приморья это особенно актуально: принятый закон о едином региональном операторе на деле практически не имеет шансов на исполнение - нет материально-технической базы. Вопрос так и подвис в воздухе.

Правительство создаст фонд экологического мониторинга. В него хотят привлечь и заинтересованный бизнес, за счет чего можно получить дополнительные деньги на реализацию доктрины.

С 2020 года россиян начнут «пересаживать» на новые очистные сооружения. Реконструкция и строительство коснется как города, так и села. Идея не нова, есть один не очень удачный прецедент. Строительство очистных сооружений во Владивостоке должны были закончить в декабре 2018 года.

Стоимость всех объектов очистных Владивостока составила 10 млрд. рублей. Сегодня на очистные сооружения идет до 115 тысяч кубометров в сутки или 82 процента канализационных сбросов.

Россиян планируют пересиживать на экологически безопасный транспорт.

Природный газ и газомоторное топливо хотят сделать основным источником энергии. Впрочем, на разработку конкретных мер правительство дает Минэнерго еще целый год.

В правительстве озаботились экологией на «закрытых» территориях. Работы прибавится у Минобороны. Оборонное ведомство обяжут отчитываться о проделанной по ликвидации экоущерба от деятельности армии на подконтрольных землях до 5 апреля ежегодно.

Правительство не бросит Минобороны в одиночку сражаться с армейским мусором - на территории военных частей планируют построить мини-заводы по утилизации и переработке.

Новая «экологическая политика» также будет активно лоббироваться государственными СМИ. Роспечать и Минприроды назначены ответственными за информирование россиян.

Предполагается, что за счет СМИ россиян приучат беречь ресурсы и уважать родную природу. Докладывать о результатах «улучшайзеров» ответственным министерствам необходимо ежегодно до 5 апреля.

Василий Кучин