Медведев стал наследником Чубайса

Правительство Дмитрия Медведева планирует приватизировать крупные государственные компании, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно из документов, внесенных в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год. Как следует из материалов, до 2022 года планируется сократить долю участия государства в уставных капиталах акционерных обществ «Русгидро», «Современный коммерческий флот», «Транснефть», «Ростелеком», «Российские сети», «Объединенная зерновая компания».

Заявленной целью очередной приватизации государственных предприятий стало финансирование дефицита федерального бюджета. Согласно документам, представленным в Государственную Думу, дефицит государственной казны на ближайшие 3 года планируется из расчета 17-20 миллиардов рублей.

Но не все так просто с приватизацией. Вполне возможно, что правительство Дмитрия Медведева, решает не одну, а сразу две тактические задачи. По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, высказанного «Эксперт Онлайн», в качестве покупателей могут выступить близкие к элитам структуры. Фактически, государство как бы обменяет пакеты акций на повышенную лояльность. Последняя с приближением года транзита власти становится даже более ценным активом, чем контроль над государственными предприятиями. А так и бюджет наполнится, и свои люди помогут избирателям проголосовать как надо.

Это уже очередная большая волна приватизации в России. Первая прошла в 1990-е годы с подачи одного из главных идеологов экономических реформ Анатолия Чубайса. В результате в России появилась группа так называемых «олигархов», владеющих собственностью, которая досталась им за сравнительно небольшие деньги. По подсчетам социологов, до 80% россиян продолжают считать приватизацию нечестной и готовы к пересмотру ее итогов в той или иной степени. Тем не менее, у Анатолия Чубайса появился достойный наследник – Дмитрий Медведев.

Дмитрий Санников