Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что тушение пожаров в Сибири – это работа губернаторов, сообщает DEITA.RU.

На совещании с членами правительства Медведев посоветовал главам регионов «не говорить общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом».

При этом, Медведев все-таки уточнил, что некоторую поддержку федеральную власти окажут. В частности, пролететь над горящими лесами Сибири поручено лично главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. Министр с другими коллегами, наконец, должен своими глазами посмотреть, что же там в этой далекой Сибири горит.

Совещание с членами правительства оставило странное впечатление. С одной стороны, федеральный центр понимает, что с масштабными лесными пожарами надо что-то делать. Вот и глава МЧС Евгений Зиничев рапортует о том, что пять воздушных судов уже задействованы на тушении. Передислоцируется в Красноярский край аэромобильная группировка МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области. По его же словам, в готовности находятся еще 7 самолетов, 3 вертолета, а также курсанты и спасатели.

И тут же Зиничев заявляет о том, что «органам исполнительной власти субъектов надо активнее работать в этом направлении». В каком таком направлении?! «Авиалесохрана» и МЧС России – структуры как раз федеральные.

Как отметил Медведев, непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от этих пожаров пока нет, однако прогноз сложный. От огня пока нет. А от дыма? Уже в столице Казахстана и южнее чувствуется запах горящей сибирской тайги. А уж в самой Сибири сплошной «Сайлент-Хилл» из гари и копоти. Ну хоть огонь к населенным пунктам не подпустят. Наверное.

Дмитрий Санников