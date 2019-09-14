Медведев толкает четырехдневную рабочую неделю через профсоюзы

Премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обсудили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает DEITA.RU.

По замыслу обоих руководителей, речь должна идти не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а о нечто большем. Здесь Медведев вновь вернулся к одной из своих любимых тем «гибкости рабочего графика» в «цифровую эпоху».

Спору нет, многие россияне в современных условиях работают дистанционно. Но стоит ли менять базовые положения Трудового Кодекса?

Как считает Михаил Шмаков, стоит. В том числе и внести уточняющие изменения в понятие «трудовой договор», в части условий о месте работы, времени и порядке его учета, прописать удаленную занятость, и трудовых отношений, которые с этим связаны. По мнению главы российских профсоюзов, жизнь идет вперед и трудовое законодательство должно развиваться. Есть у профсоюзов и важное условие - не должно быть ухудшения положения работника вне зависимости от того, в традиционных он работает формах или новых.

Что до введения в России четырехдневной рабочей недели, то тут у профсоюзов есть свое мнение. В принципе действующее законодательство не мешает и сегодня организовать четырехдневную рабочую неделю. Трудовй Кодекс говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

По мнению же Михаила Шмакова, должны быть новые критерии по количеству рабочих часов в неделю. Нужны ли россиянам 40 рабочих часов в неделю? Во Франции рабочая норма ниже - 35 часов. В Нидерландах еще меньше - 29 часов, и там уже обсуждают сокращение до 21 часа.

Профсоюзы считают, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить.

При введении четырехдневной рабочей недели люди должны как минимум получать не меньше, чем они получают.» Не меньше, но лучше больше», - подчеркнул руководитель ФНПР Михаил Шмаков.

Дмитрий Санников