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Медведев тоже страдал из-за пенсионной реформы

Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что пенсионная реформа стала одним из самых сложных его решений, сообщает DEITA.RU.

Об этом премьер-министр заявил в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в интервью по итогам года. Как заявил председатель правительства, отвечая на вопрос журналистов о том, какие самые сложные решения он принимал, такими были операция по примирению Грузии в 2008 году и пенсионная реформа.

Впрочем, Дмитрий Медведев по-прежнему считает указание о повышении пенсионного возраста необходимым.

По его словам, это «очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась».

Решение о пенсионной реформе с повышением пенсионного возраста правительство Дмитрия Медведева приняло в 2018 году. Оно сопровождалось массовыми акциями протеста россиян и поражениями партии власти на осенних региональных выборах. Возраст выхода на пенсию в России повышается поэтапно, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это на пять лет больше, чем было до изменений.

Дмитрий Санников

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