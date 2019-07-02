Медведев пообещал наказать распоясавшихся нефтяников за цены, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК. Покарают каждого, кто повысит цены до принятия соглашения о стоимости топлива.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал важным критерием цены на бензоколонках, а не отраслевые термины, малопонятные для простых граждан. Он пообещал, что взвинтивший цены пожалеет об этом.

Дело в том, что топливная ассоциация в Москве уже обнаружила рост цен на восемь-десять копеек в первый день июля – сражу же, как только договор правительства с нефтяниками о ценах утерял силу.

Анастасия Туркова