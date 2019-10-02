Медведев упростил допуск мигрантов к управлению самолетами

Правительство инициировало поправки в закон, сообщает DEITA.RU.



Правительство России внесло в Госдуму новый законопроект, который регулирует трудовые отношения российских авиакомпаний с иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно изданию, сейчас заключать трудовой договор на позицию командира экипажа можно только до текущего года. Правительство добавило еще пять лет, в течение которых авиакомпании смогут набрать в штат достаточно иностранцев.

По данным Аэрофлота, только им в год надо порядка 900 пилотов, и с каждым годом потребности растут.

Елена Миронова