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Медведев ушел дорогой Наздратенко
Президент России Владимир Путин предложил ушедшему в отставку премьер-министру Дмитрию Медведеву должность заместителя секретаря Совета Безопасности, сообщает DEITA.RU.
«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — сказал Владимир Путин, который является по должности председателем Совета Безопасности России.
Должность заместителя председателя Совбеза в российской властной вертикали новая. А вот заместителями секретаря Совета Безопасности являются сразу 7 человек: Сергей Вахруков, Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов. Первый заместитель секретаря Совбеза – Юрий Аверьянов, а секретарь – Николай Патрушев.
Совет безопасности России был создан еще в 1992 году. Нередко он становился удобным местом для отставных чиновников как федерального, так и регионального уровня.
Например, в 2003 году, после длительного и жесткого противостояния с командой либералов Анатолия Чубайса, должность заместителя секретаря Совета Безопасности занял председатель Государственного комитета РФ по рыболовству, бывший губернатор Приморского края Евгений Наздратенко. Но уже в 2004 году он был освобожден от должности в связи с реорганизацией Совбеза, проводившейся в рамках административной реформы федеральных органов исполнительной власти. Больше Евгений Иванович в госслужбе замечен не был.
Дмитрий Санников